Татарстан передал подшефному Лисичанску крупноформатный плоттер

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В рамках шефской помощи Татарстан передал администрации подшефного города Лисичанска на Луганщине многофункциональный широкоформатный плоттер. Оборудование поступило по адресной заявке и используется в работе отдела градостроительства, архитектуры и капитального строительства.

Техника предназначена для печати и копирования крупноформатных чертежей, проектной и градостроительной документации, необходимой для работы городских предприятий и восстановления инфраструктуры.

«Вся градостроительная документация у нас сохранилась на бумаге и в крупном формате. Многие проекты существуют в единственном экземпляре, поэтому раньше передать их предприятиям было невозможно. Сейчас мы можем оперативно делать копии и отдавать их в работу, в том числе коммунальным службам. Мы поднимаем архивы, находим проекты, разработанные до 2022 года, и вводим их в рабочий оборот. Плоттер значительно ускоряет нашу работу», – рассказали в отделе градостроительства, архитектуры и капитального строительства города Лисичанска.