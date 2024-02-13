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Татарстан передал подшефному Лисичанску флюорограф
Рентген-аппарат мэру города Эдуарду Сахненко и главному врачу Елене Олексюк передал вице-премьер шеф-региона Евгений Варакин.
Узкоспециализированное оборудование в первую очередь будет использовано для проведения профилактических осмотров мирного населения.
«Республика Татарстан обязательно проведет ремонт и в кабинете, где установлен аппарат, чтобы врачи могли вести прием населения в комфортных условиях. Кроме того, я убежден, что флюорограф позволит лисичанским медикам выявлять заболевания на ранней стадии, а людям не нужно будет для прохождения флюорографии ездить в соседние города», – отметил Варакин.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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