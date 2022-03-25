РТ хочет тиражировать опыт сохранения нематериального культурного достояния на всю Россию

Государственный совет РТ направил в Совет Федерации России пакет предложений о сохранении и приумножении нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Вчера состоялось обсуждение законопроекта, после чего закон был внесен в Государственную Думу РФ.

«На сегодняшний день нет единого федерального закона, который бы регулировал вопросы сохранения и использования нематериального наследия, куда входят обычаи и обряды, фольклор и другое», – подчеркнул на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он обратился к главе Комитета Государственной Думы по культуре Елене Ямпольской с просьбой поддержать и взять данный закон под личный контроль.

«К сожалению, я узнала о существовании данного законопроекта только вчера. По возможности я бы хотела попросить коллег привлекать нас к подобной работе на стадии разработки инициативы. Мне вчера удалось рассмотреть текст, и у меня появился ряд вопросов, который я предлагаю обсудить в рабочем порядке. Я принимаю ваш наказ – беру этот законопроект под контроль и надеюсь, нам удастся достичь поставленные цели», – заявила Ямпольская.

Она подчеркнула, что в вопросах сохранения нематериального культурного наследия Татарстан преуспел гораздо больше, чем столичный регион.

«Здесь помнят о своих корнях, чтут и бережно их сохраняют. Причем эта работа происходит в увлекательной и интересной форме», – заметила Ямпольская.

На данный момент законопроект «О нематериальном культурном наследии», основанный на опыте Татарстана, находится на стадии обсуждения. Закон РТ от 26.05.2017 N 34-ЗРТ «О нематериальном культурном наследии в Республике Татарстан» вступил в силу в начале 2018 года.