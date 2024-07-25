Татарстан передал ноутбуки и МФУ для административных нужд Рубежного

Заместитель премьер-министра Татарстана Фаниль Аглиуллин и первый заместитель министра строительства республики Алексей Фролов приехали с визитом в город Рубежное.

Во время встречи с мэром города Сергеем Хортивым Фаниль Аглиуллин передал ноутбуки и многофункциональные устройства для нужд городской администрации.

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Ранее министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин уже доставил оргтехнику в Лисичанск и другие подшефные города во время гуманитарной миссии.

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На встрече обсудили подготовку к отопительному сезону и работу водозабора. Благодаря генераторам, предоставленным Татарстаном, водозабор продолжает работать даже при внезапных отключениях электричества.