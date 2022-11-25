Татарстан передал необходимую пожарную технику для МЧС ЛНР

Сегодня специалисты ГУ МЧС России по РТ и МЧС Татарстана передали две единицы пожарной техники, а также необходимое пожарное вооружение подразделениям пожарной охраны Лисичанска МЧС ЛНР. Всю необходимую технику и другое имущество доставили в Ростовскую область, где их получила принимающая сторона.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В день отправки колонны с техникой из Казани начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин сообщил, что очередная партия гуманитарного груза в Лисичанск была отправлена по ходатайству МЧС России и решению руководства Татарстана.

«Все мы, спасатели и пожарные Татарстана, обратились с ходатайством к Рустаму Нургалиевичу Минниханову помочь пожарно-спасательной техникой для наших коллег, которые сейчас служат в городе Лисичанске. Сегодня мы отправляем две пожарные автоцистерны: один автомобиль на шасси КАМАЗ, другой на шасси ЗИЛ-131, а также весь полный перечень пожарно-спасательного вооружения, которое наши коллеги просили у нас», – сообщил Хабибуллин.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Начальник ГУ МЧС России по РТ добавил, что ведомство постоянно поддерживает связь с коллегами из ЛНР. Сегодня все их просьбы полностью удовлетворены. Также в ЛНР направляются полторы тонны груза, в которые входят генераторы, теплая одежда и все необходимое для несения службы.