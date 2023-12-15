Татарстан передал медикам Рубежного лекарства и «УАЗ»

Управление здравоохранения Рубежного получило в подарок от Татарстана медицинский автомобиль. Ключи от УАЗа врачам вручили вице-премьер республики Евгений Варакин и мэр Лениногорска Рягат Хусаинов.

Вместе с машиной для медслужбы представители шефа-региона передали рубежанам лекарственные препараты.

Фото: © «Татар-информ»

Как отметил Евгений Варакин, спецтранспорт для рубежанских медиков – это результат встречи с активом местного управления здравоохранения, которая состоялась в конце лета и где были озвучены потребности врачей.

Рягат Хусаинов посещает Луганскую народную республику с гуманитарной миссией не впервые. На этот раз, кроме медицинского автомобиля, от жителей Лениногорского района он передал в распределительный центр Рубежного продукты питания и новогодние подарки для юных горожан.