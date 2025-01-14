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Татарстан передал Лисичанску спецтехнику для нужд ЖКХ
Муниципальные предприятия Лисичанска получили трицикл с грузовой платформой, а также комплект радиостанций. Спецтехнику для нужд ЖКХ доставили из Татарстана.
Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин отметил, что данная помощь направлена на повышение эффективности работы коммунальных предприятий подшефного Лисичанска.
«Радиостанции позволят улучшить внутреннюю коммуникацию персонала, повысить оперативность выполнения задач, а также закрывать транспортные и логистические потребности на местах», – сказал он.
В свою очередь начальник участка №5 Лилия Карпова выразила благодарность за оказанную поддержку.
«Огромное спасибо Республике Татарстан за то, что вы четко понимаете наши потребности. Мы давно нуждались в этой технике. Теперь у нас есть возможность оперативно доставлять расходные материалы и комплектующие на объекты реконструкции тепловых сетей многоквартирных домов, а радиостанции существенно улучшат внутреннюю связь, которая здесь была одной из главных проблем. Эта помощь позволит нам повысить эффективность проводимых работ. Спасибо за то, что поддерживаете нас!» – поблагодарила она.
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