Татарстан передал Лисичанску спецтехнику для нужд ЖКХ

Муниципальные предприятия Лисичанска получили трицикл с грузовой платформой, а также комплект радиостанций. Спецтехнику для нужд ЖКХ доставили из Татарстана.

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин отметил, что данная помощь направлена на повышение эффективности работы коммунальных предприятий подшефного Лисичанска.

«Радиостанции позволят улучшить внутреннюю коммуникацию персонала, повысить оперативность выполнения задач, а также закрывать транспортные и логистические потребности на местах», – сказал он.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В свою очередь начальник участка №5 Лилия Карпова выразила благодарность за оказанную поддержку.

«Огромное спасибо Республике Татарстан за то, что вы четко понимаете наши потребности. Мы давно нуждались в этой технике. Теперь у нас есть возможность оперативно доставлять расходные материалы и комплектующие на объекты реконструкции тепловых сетей многоквартирных домов, а радиостанции существенно улучшат внутреннюю связь, которая здесь была одной из главных проблем. Эта помощь позволит нам повысить эффективность проводимых работ. Спасибо за то, что поддерживаете нас!» – поблагодарила она.