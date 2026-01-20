Татарстан передал Лисичанску оборудование для коммунальной техники

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Татарстан в рамках помощи передал подшефному республике Лисичанску на Луганщине три подметальные щетки для коммунальной техники.

Оборудование устанавливается на тракторы и расширяет возможности уже имеющегося парка машин, позволяя выполнять коммунальные работы в течение всего года. Щетки уже используются городскими службами.

Одна щетка задействована в Лисичанске, две – в двух других городах Луганской народной республики – Новодружеске и Приволье. Оборудование применяются в комплексе с отвалом и используются для очистки тротуаров, остановочных площадок, мест с высокой проходимостью и подъездов к общественному транспорту.

В холодное время года щетки используются для уборки снега, в теплое – для очистки городских улиц от мусора.

«Щетка регулируется по высоте – по мере износа ламелей мы ее опускаем. Это удобно и позволяет работать аккуратно. Остановки очищаются до асфальта, люди не натаптывают снег, меньше образуется лед. Работаем в комплексе – сначала отвалом, потом щеткой. Снег у нас бывает редко, но если выпадает, техника должна быть готова», – прокомментировал получение нового оборудования оператор коммунальной техники Лисичанска.

«Летом будем использовать для подметания обочин и уборки мусора. Спасибо Республике Татарстан за поставленное оборудование», – добавил он.