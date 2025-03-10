Татарстан передал Лисичанску микроавтобус для образовательных учреждений

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин и член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер России Ольга Павлова передали подшефному Татарстану Лисичанску микроавтобус для учреждений образования.

«Мы давно взаимодействуем с управлением образования Лисичанска и понимаем, что городу необходим дополнительный транспорт. Этот микроавтобус поможет решить организационные задачи и повысит мобильность сотрудников», — отметила Павлова.

Аглиуллин добавил, что автобус будет ездить в центре города. Перед передачей транспорт прошёл полное техобслуживание. Теперь на автобусе начнут перевозить школьников, воспитанников спортсекций, а также педагогов при служебных поездках.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Кроме того, при поддержке директора ГБУ «РЦ Черноморец» Евгения Ветрова и его команды Лисичанску передали комплекты постельного белья для госпиталей, больниц, ветеранов Великой Отечественной войны. Также при поддержке члена общественной палаты РТ Татьяны Мерзляковой детсадам и другим соцучреждениям Лисичанска передали детское питание и средства личной гигиены.

Особую благодарность представители подшефного города выразили дирекции спортивных и социальных проектов Татарстана, а также всем жителям республики, поддержавшим инициативу.

«Мы давно нуждались в дополнительном транспорте и очень рады, что нашу просьбу услышали. Это неоценимая помощь для города», — подчеркнула начальник отдела образования Лисичанска Светлана Нестерова.