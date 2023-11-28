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Татарстан передал Лисичанску КамАЗ для перевозки питьевой воды и уборки территорий
Республика Татарстан передала Лисичанску комбинированную дорожную машину. Спецтехника предназначена для перевозок питьевой воды и уборки территорий.
В первое время КамАЗ будет доставлять воду, необходимую для заполнения систем отопления в микрорайонах с неисправным водопроводом.
Отметим, что с июля 2022 года Татарстан уже предоставил подшефному Лисичанску 31 единицу спецтехники, которая необходима для решения комплекса коммунальных вопросов.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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