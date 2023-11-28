Татарстан передал Лисичанску КамАЗ для перевозки питьевой воды и уборки территорий

Республика Татарстан передала Лисичанску комбинированную дорожную машину. Спецтехника предназначена для перевозок питьевой воды и уборки территорий.

Фото: © «Татар-информ»

В первое время КамАЗ будет доставлять воду, необходимую для заполнения систем отопления в микрорайонах с неисправным водопроводом.

Отметим, что с июля 2022 года Татарстан уже предоставил подшефному Лисичанску 31 единицу спецтехники, которая необходима для решения комплекса коммунальных вопросов.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.