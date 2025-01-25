Татарстан передал Лисичанску два автомобиля скорой помощи.

Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин передал ключи от двух автомобилей скорой помощи мэру Лисичанска Эдуарду Сахненко.

Эта помощь была оказана в рамках комплексной программы поддержки подшефных городов, реализуемой Республикой Татарстан.

Как отметил Фаниль Аглиуллин, машины скорой помощи позволят повысить оперативность и качество медицинской помощи для жителей Лисичанска.

«Мы надеемся, что переданная техника станет значительным подспорьем для центральной больницы Лисичанска в ее работе», – подчеркнул он.