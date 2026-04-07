Татарстан отстоял в суде охранный статус парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия сообщил о победе в судебном споре, связанном с защитой статуса парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи – уникального природно-исторического комплекса в Верхнеуслонском районе. Это передает пресс-служба Комитета.

Суды двух инстанций, включая Верховный суд Татарстана, подтвердили законность приказа комитета о включении парка в реестр объектов культурного наследия. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Верховного суда республики и отклонил жалобу истца Романа Гущина. Приказ о включении парка «Усадьба Нарышкиных-Паулуччи» в охранный реестр признан правомерным.

Во время разбирательства комитет настаивал на проведении повторной судебной экспертизы, и суд удовлетворил это ходатайство. Эксперты подтвердили обоснованность включения парка под государственную охрану, а также согласились с установленными границами территории объекта, в которые входит и участок с вырубленным яблоневым садом.

Усадьба Нарышкиных-Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района считается одним из самых живописных мест правого берега Волги. Ее история связана с двумя известными дворянскими родами – Нарышкиными, родственниками матери Петра I, и маркизами Паулуччи, к которым усадьба перешла в 1881 году.

Парк был заложен в 1880-х годах XIX века по классической планировке с центральной аллеей, ведущей к главному дому. До наших дней сохранились старые липовые, дубовые и сосновые аллеи. Это место связано с рядом известных исторических имен: здесь служил дьяконом дед Федора Шаляпина, а среди гостей усадьбы были художник Николай Фешин и сам Федор Шаляпин.

Главный усадебный дом не сохранился – его снесли в начале 2000-х годов. Однако парк с многолетними насаждениями уцелел. В 2024 году комитет включил его в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Собственник земельного участка не согласился с решением о включении территории в реестр и обратился в суд. В обоснование своей позиции он заказал экспертизу у Владимира Авдеева – аттестованного эксперта Министерства культуры РФ, состоящего в Новосибирском отделении ВООПИиК.

Председатель комитета Иван Гущин лично участвовал в судебных заседаниях и отстаивал статус объекта. По его мнению, эксперт, привлеченный собственником, допустил ряд процессуальных и юридических ошибок, а также неверно оценил правовую природу объекта культурного наследия.

Он заявил, что комитет последовательно защищает наследие в судах и прошел две инстанции, включая Верховный суд Татарстана, отстаивая статус парка. Гущин отметил, что в представленной экспертизе парк был охарактеризован как «лесополоса», а липовые аллеи – как обычные деревья, с чем комитет не согласился и добился назначения повторной экспертизы. Суд поддержал эту позицию.

По словам главы комитета, решения в сфере охраны культурного наследия должны опираться на закон и профессиональную экспертизу, а не на частные оценки.