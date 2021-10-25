Эксперты: «Татарстан борется против превращения страны в унитарное государство»

Выступая против законопроекта об организации власти в субъектах РФ, Татарстан не только отстаивает право иметь собственного Президента, но и защищает основы федерализма в России. Такое мнение выразили ведущие политологи, ученые и общественные деятели по итогам сессии Госсовета РТ.

Максим Шевченко: «Татарстан последовательно борется за федерализм»

Фото: архив ИА «Татар-информ»

«Это вопрос будущего страны, свободы и достоинства ее граждан и народов»

Как сообщил ИА «Татар-информ» российский политик, журналист и общественный деятель Максим Шевченко, Татарстан отстаивает интересы всех регионов, которых политики из Москвы пытаются лишить субъектности.

«Полностью поддерживаю решение Госсовета Татарстана. Считаю, что оно абсолютно правильное. Полагаю, что со стороны федерального центра могут быть разные недовольства, но это неважно, поскольку Татарстан последовательно борется за федерализм, федеративные отношения, Российскую Федерацию, равенство субъектов и против превращения нашей страны в унитарное государство, где субъекты и граждане лишены прав и являются собственностью корпорации чиновников», – сказал Шевченко.

«Федерализм является реальной альтернативой политическому курсу унитаризма, который проводит современная власть. Это политический вопрос, а не вопрос отношений региона и центра. Это вопрос будущего страны, свободы и достоинства ее граждан и народов», – добавил он.

«Полностью поддерживаю решение Госсовета Татарстана. Считаю, что оно абсолютно правильное. Полагаю, что со стороны федерального центра могут быть разные недовольства, но это неважно» Фото: president.tatarstan.ru

Что касается дальнейших шансов прохождения законопроекта в Госдуме, то, по мнению Шевченко, законопроект «будет продавлен», хотя и будет дополняться поправками.

Защищая федерализм и право регионов на собственное мнение, Татарстан сознательно идет на определенные риски, считает политолог Евгений Минченко.

«На самом деле, в федеральное законодательство эта норма пришла уже достаточно давно, тем не менее мы видим, что парламент Татарстана отказывается приводить эти нормы в соответствие. Татарстан всегда был на особом положении, но риски, конечно же, в связи с этим решением существуют. Какие именно – я не готов сейчас детализировать, хотя примерно себе представляю, что могло бы быть», – высказался Минченко.

В свою очередь кандидат политических наук Аббас Галлямов считает, что намеренно провоцируют, проявляя принципиальность в таком незначительном вопросе, как наименование должности первого лица региона.

Защищая федерализм и право регионов на собственное мнение, Татарстан сознательно идет на определенные риски Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Элиты Татарстана чувствуют, что они в своем праве. Они и так слишком много уступают федеральному центру и совершенно справедливо полагают, что по такому формальному и по сути несущественному вопросу тот мог бы и уступить. Республике уже нечего терять, поэтому бояться ей особо нечего. В результате конфликта центр пострадает гораздо больше», – уверен Галлямов.

Известный журналист, автор телеграм-канала «Провинцивиль» Руслан Сайфутдинов полагает, что спор не ограничивается только названием должности и имеет более глубокие корни.

«То, что Госсовет Татарстана отрицательно отнесся к законопроекту, вполне логично и ожидаемо. Но в данной ситуации речь скорее идет о “почём договоримся?”. То есть банальный вопрос политического торга. Казанский Кремль все последние годы, несмотря на свой бренд успешного и передового по многим направлениям региона, теряет свой статус и атрибуты, становясь в ровный строй областей. В этом строю можно быть более равным по деньгам и социальному развитию, но в политическом плане (включая даже формальные символы) выделяться нельзя. И к такому порядку федеральный центр движется все последние годы. Кому особо торговаться с Москвой нечем, те давно отошли от иллюзий 90-х годов. Но очередь дошла и до Татарстана. Наверняка это понимают и республиканские элиты. Сигнал с ТАИФом им дан. Сохранить «Татнефть», говоря «фу!» всем московским хотелкам, будет непросто», – уверен Сайфутдинов.

Ркаиль Зайдуллин считает, что авторы спорного законопроекта идут на нарушение Конституции РФ Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Бегущие впереди паровоза “реформаторы” могут внести изменения о ликвидации национальных республик»

Депутат Госсовета РТ Ркаиль Зайдуллин считает, что авторы спорного законопроекта идут на нарушение Конституции РФ.

«Недавно мы праздновали 100-летие со дня образования Татарской автономной республики. И в статье 89 Конституции Татарстана черным по белому написано, что руководитель Республики Татарстан называется Президентом», – сказал Зайдуллин.

Даже если федеральные чиновники не считаются с Конституцией Татарстана, они обязаны соблюдать статью 77 Конституции Российской Федерации, считает депутат.

«В первой части этой статьи так же черным по белому написано: “система органов государственной власти республик устанавливается ею самостоятельно”», – напомнил парламентарий.

Зайдуллин пояснил, что угрожающие федерализму изменения беспокоят депутатов Госсовета Татарстана. Эти изменения затрагивают символы государственной власти Татарстана.

«Я считаю, что Государственный Совет Татарстана должен незамедлительно категорично выразить свое отношение к этому вопросу. Иначе некоторые бегущие впереди паровоза “реформаторы” могут даже внести изменения о ликвидации национальных республик. А мечтающие об этом есть. Я считаю, что данный законопроект – еще один шаг в этом направлении», – резюмировал Ркаиль Зайдуллин.

Андрей Тузиков отметил, что, скорее всего, закон будет принят с поправками Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ) – доктор социологических наук и профессор Андрей Тузиков считает, что Госдума РФ должна учесть мнение Татарстана о названии должностей лидеров регионов.

«Каждый региональный законодательный орган имеет право на свой голос. Процесс обсуждения законопроектов – нормальное действие в пределах действующей Конституции», – считает Тузиков.

Говоря о перспективах прохождения этого законопроекта в Госдуме, политолог отметил, что, скорее всего, закон будет принят с поправками.

«Как FIFA принимает правила игры в футбол, так Госдума принимает правила игры в политику. Эти правила обсуждаются, принимаются и далее исполняются. А принимаются они или нет, это складывается из того, какие силы «за» и «против», как они между собой договариваются, какие документы приводятся, насколько эти аргументы обоснованы», – отметил Тузиков.

Госсовет Татарстана сегодня выступил против федерального законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который унифицирует названия должностей руководителей регионов и усложняет региональным органам власти участвовать в разработке федеральных законов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru