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Татарстан отремонтирует в Лисичанске три школы
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин проинспектировал ремонтные работы в одном из общеобразовательных учреждений Лисичанска.
Школа будет готова принять учеников уже через месяц. Дети и подростки смогут получать знания в полностью обновленных классах, заниматься физкультурой в современном спортивном зале.
Собираются также отремонтировать столовую, которая кроме всего прочего будет оснащена необходимым оборудованием для приготовления горячего питания.
В текущем году Республика Татарстан отремонтирует в подшефном Лисичанске три школы. Работы ведет местный подрядчик.
Еще одно образовательное учреждение, ранее включенное в список восстановительных работ, было полностью уничтожено ракетным ударом со стороны ВСУ.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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