Татарстан отремонтирует в Лисичанске три школы

Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин проинспектировал ремонтные работы в одном из общеобразовательных учреждений Лисичанска.

Школа будет готова принять учеников уже через месяц. Дети и подростки смогут получать знания в полностью обновленных классах, заниматься физкультурой в современном спортивном зале.

Собираются также отремонтировать столовую, которая кроме всего прочего будет оснащена необходимым оборудованием для приготовления горячего питания.

В текущем году Республика Татарстан отремонтирует в подшефном Лисичанске три школы. Работы ведет местный подрядчик.

Еще одно образовательное учреждение, ранее включенное в список восстановительных работ, было полностью уничтожено ракетным ударом со стороны ВСУ.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.