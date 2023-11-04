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ЛНР и Татарстан 4 ноября 2023 09:43

Татарстан отремонтирует в Лисичанске три школы

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Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин проинспектировал ремонтные работы в одном из общеобразовательных учреждений Лисичанска.

Школа будет готова принять учеников уже через месяц. Дети и подростки смогут получать знания в полностью обновленных классах, заниматься физкультурой в современном спортивном зале.

Собираются также отремонтировать столовую, которая кроме всего прочего будет оснащена необходимым оборудованием для приготовления горячего питания.

В текущем году Республика Татарстан отремонтирует в подшефном Лисичанске три школы. Работы ведет местный подрядчик.

Еще одно образовательное учреждение, ранее включенное в список восстановительных работ, было полностью уничтожено ракетным ударом со стороны ВСУ.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#Лисичанск
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