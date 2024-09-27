Татарстан отправляет в Лисичанск и Рубежное 120 тонн помощи

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня из Татарстана отправляется колонна из шести грузовиков с 120 тоннами помощи для жителей подшефных республике городов — Лисичанска и Рубежного, организованная под эгидой регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В сборе этой партии помощи приняли участие шесть районов Татарстана. Сармановский район собрал 20 тонн питьевой воды, Мамадышский — приготовил 15 тонн картофеля, а также три тонны сборных овощей и две тонны питьевой воды. Спасский район отправил 14 тонн пиломатериалов, утеплитель и электрику. Пиломатериалы собрал и Кайбицкий район. Мензелинский район подготовил 18 тонн картофеля, две тонны овощей и восемь тонн бутилированной воды. Картофель приготовил и Балтасинский район, который также передал автомобиль «Нива» и колеса для грузовика.

Одежду на 2 млн рублей для жителей Рубежного закупила Ассамблея народов Татарстана. Свой вклад в формирование и отправку груза также внесли руководитель Фонда ресоциализации РТ Данияр Максудов, глава компании «Дивар» Гайнан Габдулгазизов и руководитель Федерации каратэ «Шотокан» Казани Алексей Кокурин. Помимо этого, Тетюшский район передал 5 тыс. тарелок для стендовой стрельбы.

Формируется груз по списку потребностей, который ежемесячно представители «Единой России» получают от курирующего Лисичанск и Рубежное вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина.

«Всегда востребованы строительные материалы. Также социальные объекты Лисичанска и Рубежного ждут бутилированную воду, так как в обоих городах размещены военные госпитали для наших бойцов, и там эта бутилированная вода очень необходима. Учитывая сезон и хорошие погодные условия, направляем овощи — много картофеля, другого набора овощей. Ассамблея народов нашей республики отправляет новую одежду для жителей самых разных возрастов в Рубежное» — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин.

Колонну в этой поездке сопровождает представительная делегация из Татарстана: депутат Государственного Совета РТ Азат Хамаев, глава Спасского района Фаргат Мухаметов, глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин, глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин, глава Мензелинского района Айдар Салахов и руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Марат Самигуллин (главы районов являются секретарями местных отделений партии).

«Хочу поблагодарить всех татарстанцев, принимающих участие в нашей акции. Эта работа продолжается более двух лет. Мы ежемесячно отправляем большие объемы гуманитарного груза. За эти два года направлено уже 25 колонн, 168 большегрузов, более 2,5 тыс. тонн. И это только тот груз, который был собран под эгидой партийного отделения, актива „Единой России“. А кроме этого продолжается огромная помощь со стороны республики, Правительства республики, „Доброй Казани“, это и восстановление объектов. Из Татарстана уходит много-много тысяч тонн гуманитарного груза в Лисичанск, Рубежное. Города и районы самостоятельно направляют автоколонны с необходимыми вещами, поэтому поток гуманитарной помощи не ослабевает. Сами жители республики всегда откликаются на призыв о сборе», — прокомментировал ситуацию со сбором помощи Марат Самигуллин.

Это 26-я отправка гуманитарной колонны, собранной под эгидой «Единой России». За все время специальной военной операции Татарстанское региональное отделение партии перевезло с помощью 168 грузовиков свыше 2,5 тыс. тонн помощи в новые регионы.