Татарстан отправит отслужившие ртутные лампы на переработку в другие регионы

Два предприятия из Чебоксар и Ульяновской области будут обслуживать Татарстан по сбору, транспортированию, утилизации лило обезвреживанию ртутных ламп. Организации Татарстана на электронные торги не вышли. Об этом сообщила начальник управления учета, аналитики и моделирования федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности ФГУП «ФЭО» Наталья Кривенко на заседании штаба ТКО в Набережных Челнах.

«Что касается переработки ртутных ламп, то это первый класс опасности. По Республике Татарстан на торги вышли два предприятия. Это чебоксарский „Меркурий“ и „Селена-Экология“ из Ульяновской области. Из Татарстана ни один лицензиат на торги не вышел. Контракты заключены, и два указанных предприятия будут обслуживать республику по сбору, транспортированию и утилизации лило обезвреживанию ртутных ламп», — констатировала она.

Кривенко напомнила, что с марта 2022 года Федеральный экологический оператор приступил к оказанию услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I и II классов опасности. ФЭО также является оператором Федеральной государственной информационной системы по учету и контролю за обращением с опасными отходами. В апреле ФАС России установила тарифы, дифференцированные по классам опасности.

«В ходе реализации федерального проекта „Инфраструктура по обращению с отходами I и II классов опасности“ ФЭО занимается проектированием семи производственно-технических комплексов, которые будут обеспечивать обезвреживание и утилизацию отходов. Плановый срок ввода в эксплуатацию объектов — 2024–2025 годы. До этого срока все виды указанных выше услуг ФЭО будет закупать у сторонних организаций — юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть соответствующая лицензия», — добавила Кривенко.

В настоящее время по Татарстану в Федеральной государственной информационной системе зарегистрировано 519 юрлиц, в результате работы которых образуются опасные отходы. Это 37% участников рынка, 490 организаций заключили договоры. Ожидается, что в системе зарегистрируются более 1,4 тыс. юрлиц.

Реестр лицензий операторов по транспортированию таких отходов ведет Росприроднадзор. В Татарстане такой деятельностью занимаются 209 юрлиц, имеющих лицензии. Из них в информационной системе пока зарегистрированы лишь 65, что составляет 31%. На территории региона сейчас работают три оператора по переработке опасных отходов, все они зарегистрированы в системе.

Согласно данным Кривенко, всего насчитывается 485 видов отходов первого и второго классов опасности. На каждый из них, за исключением ртутных ламп, операторы отбираются отдельно. К примеру, на утилизацию аккумуляторов.

В заключение спикер отметила, что все предприниматели и юрлица, у которых образуются отходы первого и второго классов опасности, по закону обязаны зарегистрироваться в информационной системе и предоставить информацию об образующихся видах отходов. В этой же системе они будут подавать заявки на их вывоз.

Между Правительством Татарстана и ФЭО заключено соглашение о взаимодействии. Буквально на прошлой неделе прошел обучающий вебинар с участниками рынка региона.