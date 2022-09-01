Татарстан запустит «Школу утилизации» для отслужившей электротехники

Во всех школах, детсадах и бюджетных учреждениях Татарстана откроются пункты для бесплатной сдачи отслужившей электротехники. Утилизировать отходы будут на заводах в Люберцах и Саранске, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Работа начнется в рамках федеральной программы «Школа утилизации: электроника».

«Соответствующее соглашение заключено сегодня между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования в рамках работы Татарстанского нефтегазохимического форума. В подписании приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и председатель совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин», – сказано в сообщении.

Одной из главных тем нефтегазохимического форума стало снижение углеродного следа и внедрение принципов циркулярной экономики.

«Наше соглашение как раз об этом: любая школа, детсад, бюджетное учреждение смогут сдать бесплатно на утилизацию отслужившую электронику. А ведь очень часто мы видим эту технику на контейнерных площадках, там, где она быть не должна. Теперь ей подарят вторую жизнь», – отметил Александр Шадриков,

Утилизация отходов будет производиться на производственных мощностях Фонда рационального природопользования по переработке отходов электронного и электрического оборудования в Люберцах и Саранске.