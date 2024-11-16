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Вторая осенняя партия призывников из Татарстана отправилась на срочную службу
С начала октября в Татарстане активно идет осенняя призывная кампания. Республика уже направила около 1,4 тысячи новобранцев, а сегодня успешно прошел очередной этап отправки молодых людей для службы в рядах Вооруженных Сил РФ.
Около 160 призывников из РТ отправились для комплектования воинских частей Восточного военного округа. Всего в составе эшелона убывают более 600 человек. Это второй из трех эшелонов, которые отправятся из Татарстана в текущий осенний призыв.
Всего в Татарстане сформированы к отправке три воинских эшелона. Два эшелона направили для комплектования воинских частей Восточного военного округа, и третий направят для комплектования воинских частей Южного военного округа.
Перед отъездом в актовом зале Сборного пункта состоялся концерт, который был посвящен торжественному моменту отправления воинского эшелона. Это мероприятие стало важной частью прощания с родными и близкими, придавая значимости этому важному шагу в жизни каждого молодого человека.
Эшелон, помимо татарстанских призывников, включает в себя новобранцев из различных регионов России. Путь до места назначения займет семь дней, за которые ребята смогут лучше познакомиться друг с другом и подготовиться к предстоящим испытаниям военной службы.
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