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Татарстан отправил военнослужащим 30 тонн гуманитарки, мотоциклы и вездеход
В Татарстане продолжается активная поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На этой неделе состоялась очередная гуманитарная миссия в зону СВО и Белгородскую область, организованная высокопоставленными представителями Республики Татарстан.
Делегация, возглавляемая заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, включала в себя депутата Государственной Думы Руслана Гаджиева, мэра Челнов Наиля Магдеева и главу Тетюшского муниципального района Рамиса Сафиуллова. С 22 по 23 июля 2024 года они посетили воинскую часть, где проходят службу военнослужащие из Татарстана.
В ходе визита была доставлена крупная партия гуманитарной помощи весом 30 тонн. Груз включал в себя не только предметы первой необходимости, но и современную технику, оборудование, мотоциклы и даже мотовездеход с прицепом.
Военнослужащие тепло приняли делегацию и выразили искреннюю благодарность за оказанную поддержку. Они также передали приветствия своим семьям, близким и друзьям, оставшимся дома в Татарстане.
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