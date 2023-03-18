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Татарстан отправил в зону СВО гуманитарные грузы на 1,5 млрд долларов — Минниханов
За время спецоперации Татарстан направил в зону СВО гуманитарные грузы на 1,5 млрд долларов. К работе подключились все муниципалитеты республики, ни один из них не остался в стороне, заявил на традиционном совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.
«Также проводится работа по поддержке воинских частей, в которых служат наши военнослужащие, доставка гуманитарной помощи непосредственно в зону СВО, работа по поддержке города Лисичанска. В общей сложности муниципалитетами республики доставлено гуманитарных грузов на общую сумму 1,5 млрд долларов», — рассказал руководитель республики.
Он напомнил, что многие главы районов лично сопровождали грузы в зону спецоперации. Посильную помощь оказывают все — предприятия, органы власти, предприниматели. «Всем, кто принимает участие в этом процессе, огромные слова благодарности», — сказал Минниханов.
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