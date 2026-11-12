Татарстан отправил в ЛНР более 430 саженцев деревьев и кустарников

Из Казани в подшефные города Лисичанск и Рубежное направили более 430 саженцев деревьев и кустарников. Посадочный материал предназначен для озеленения парков, скверов и школьных территорий. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Саженцы вырастили студенты и преподаватели Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) во время практических занятий. Отправку гуманитарного груза организовало Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» совместно с вузом при поддержке партии «Единая Россия».

Проводы груза состоялись на территории спортивного комплекса «Тулпар». В мероприятии приняли участие молодогвардейцы, участники СВО, студенты и преподаватели университета. Также на отправке присутствовали первый проректор КГАУ Булат Зиганшин, депутат Госсовета РТ Фаниль Багаутдинов и руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат парламента республики Руслан Шигабуддинов.

Булат Зиганшин поблагодарил участников инициативы за выращивание посадочного материала и организацию его отправки.

«Я бы хотел поблагодарить всех, кто вырастил эти саженцы и организовал столь благородное и нужное всем дело. Спасибо вам большое и успехов в дальнейшей работе», – сказал первый проректор.

Фаниль Багаутдинов подчеркнул, что при восстановлении городов важно уделять внимание не только строительству жилья и социальных объектов, но и благоустройству общественных пространств.

«Когда речь идет о восстановлении городов, в первую очередь думают о строительстве жилья, детских садов, школ, медицинских учреждений. Но нужно благоустраивать и озеленять дворы, где играют дети, парки и скверы, где гуляют семьи. Хочется, чтобы через несколько лет эти саженцы превратились в красивые, пушистые деревья на радость жителям Лисичанска и Рубежного», – отметил депутат.

По словам Руслана Шигабуддинова, идея отправить саженцы в подшефные города принадлежит студентам и преподавателям аграрного университета. Молодогвардейцы поддержали инициативу и намерены продолжить эту работу.

«Мы поддержали эту инициативу и планируем делать это и дальше, чтобы в наших подшефных городах, Лисичанске и Рубежном, жизнь становилась лучше, а парки и скверы можно было облагородить благодаря этому посадочному материалу», – подчеркнул он.

В завершение мероприятия Руслан Шигабуддинов вручил участникам благодарности депутата Госсовета РТ за подготовку посадочного материала и вклад в поддержку Лисичанска и Рубежного. После этого собравшиеся пожелали водителю доброго пути и проводили груз в ЛНР.