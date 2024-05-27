Татарстан отправил школьников из Лисичанска и Рубежного отдыхать на море

В рамках программы оздоровительного отдыха для детей из подшефных городов Республика Татарстан организовала первую смену в крымском центре «Сэлэт - Ак Барс» в поселке Форос под Ялтой.

229 школьников из Лисичанска и Рубежного вместе с 24 педагогами отправились на 2 недели на черноморское побережье. Как рассказал директор ГБУ РЦ «Черноморец» Евгений Ветров, для ребят разработана профильная программа, и с первых же дней их ждут активные занятия.

Фото: © «Татар-информ»

Открывающая летний сезон смена будет посвящена спорту. Тренировать подростков будет в том числе заслуженный тренер России Ольга Павлова. Она вручит значки ГТО ребятам, успешно сдавшим нормативы во время предыдущих зимних смен в Татарстане. Те, кто еще не проходил испытания комплекса ГТО, смогут это сделать в Форосе.

По словам Ветрова, организаторы приложат максимум усилий, чтобы отдых детей из Лисичанска и Рубежного прошел на высоком уровне и запомнился яркими впечатлениями.

Фото: © «Татар-информ»

Всего за лето в крымском лагере «Сэлэт - Ак Барс» смогут оздоровиться и отдохнуть 462 школьника из подшефных Татарстану городов. Следующая смена стартует 18 августа.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого