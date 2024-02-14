Татарстан отправил школьникам в ЛНР учебники на 16 млн рублей

Республика Татарстан оснастила образовательные учреждения Лисичанска и Рубежного учебной литературой на 16 млн рублей. Таким образом шеф-регион полностью удовлетворил потребность школ новых российских городов в учебниках, необходимых для всех возрастных категорий.

Лисичанск получил учебники на сумму в 11,5 млн рублей, Рубежное на 4,5 млн рублей.

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, школьные библиотеки двух подшефных Татарстану городов получили в подарок художественную литературу – в общей сложности около семисот книг Пушкина, Есенина, Толстого, Салтыкова-Щедрина и других великих классиков.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.