Татарстан отправил школьникам Лисичанска и Рубежного более 6 тыс. рюкзаков

Четвертый год Татарстан реализует программу поддержки учеников и педагогов Лисичанска и Рубежного. За это время было доставлено 6620 рюкзаков для учащихся школ. Об этом сообщил сегодня заместитель Премьер-министра РТ Фаниль Аглиуллин на совещании в Общественной палате РТ.

«При поддержке Раиса Татарстана в рамках акции «Помоги собраться в школу» к началу нового учебного года доставлены 2 тыс. рюкзаков и 225 папок для учителей подшефных городов», – отметил он.

Аглиуллин напомнил, что в сентябре 2022 года Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Лисичанском, а в мае 2023 года – с Рубежным. Наша республика принимала активное участие в масштабных работах по восстановлению медицинских и образовательных учреждений в 2022-2023 годах. В числе первых – восстановление городской больницы и трех школ Лисичанска. В двух городах отремонтированы два многофункциональных центра.

«Создан пункт временного размещения в Рубежном. К отопительному сезону были подготовлены 186 многоквартирных домов в обоих городах. По мере возвращения жителей был продолжен цикл восстановительных работ, отремонтированы детские сады, спортивная и школа искусств в Лисичанске», – отметил Аглиуллин.

В подшефных городах работают аварийные бригады – они ликвидировали более 1,5 тыс. заявок по водоснабжению, водоотведению и ремонту жилых домов. С октября 2024 года осуществляется ежедневный подвоз воды для населения. Также ведется работа по восстановлению 95 многоквартирных домов.

«Приоритетное направление работы – развитие социальной сферы. По программе оздоровления и спортивного развития в лагерях Татарстана в этом году отдохнули более 2 тыс. детей из подшефных городов», – пояснил Аглиуллин.

Совместное заседание комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре и Общественной палаты РТ прошло в Казани. Его участники обсудили вопросы развития инфраструктуры опорных населенных пунктов как драйверов социально-экономического развития страны, программы развития инфраструктуры, а также улучшение качества среды для жизни как ключевого показателя реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах».