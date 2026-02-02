Татарстан отправил делегацию на марафон «Россия – семья семей»

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Марафон «Россия – семья семей» Общества «Знание», который станет стартом Года единства народов России, состоится 5 февраля в Москве. Мероприятие пройдет в Национальном центре «Россия» и соберет более 4 тысяч участников, сообщает пресс-служба Общества.

Основная идея марафона – показать уникальность страны, где сотни национальностей живут как одна семья, продемонстрировать сплоченность народов, преемственность традиций и единство граждан.

В состав делегации Татарстана вошли 13 представителей молодежи, сферы образования и культуры. Проект направлен на укрепление единства, межнационального согласия и взаимопонимания, подчеркивает значимость культурного и языкового разнообразия как ресурса страны в эпоху геополитических изменений.

В мероприятии примут участие более 2,9 тысячи представителей разных народов из 89 регионов, более тысячи участников молодежных проектов и более 50 иностранных гостей.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль отметил, что единство российского народа основано на общем духе, взаимной ответственности и гордости за совместные достижения, а марафон позволит каждому ощутить ценность принадлежности к большой семье, готовой поддержать и вдохновить.

В открытии марафона примет участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Среди лекторов – государственные деятели, герои России, спортсмены, деятели культуры и искусства, включая Владимира Мединского, Николая Цискаридзе, Артура Далалояна, Евгению Медведеву, Абдулрашида Садулаева, Петра Яна, Нурсултана Муссагалеева, Балдана Цыдыпова и Людмилу Болилую.

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Во время марафона будут объявлены даты и старт регистрации на фестиваль «Таврида.АРТ», посвященный молодому искусству. Гостей ждет презентация, музыкальные выступления, мастер-классы по творчеству, спорту и кулинарии с участием Дмитрия Бивола, Миа Бойки, Ай Йолы, Мирави, а также звезд театра и кино, включая Егора Бероева и Александра Олешко.

Темы народного единения раскроют выставки и модные показы, мультимедийные экспозиции о героях современности, интерактивное пространство «17 традиционных ценностей России» и проект «Книга сказок», знакомящий с легендами, ремеслами и архетипами народов.

В гастрономических рядах гости смогут попробовать блюда разных национальностей под руководством Екатерины Шаповаловой. Масштабным символом единства станет флешмоб «Хоровод дружбы» с участием десятков национальностей.

В регионах одновременно стартует просветительская акция Общества «Знание», объединяющая школьников, студентов, молодежь, госслужащих, семьи ветеранов СВО и старшее поколение. В рамках акции пройдет более 2 тысяч лекций, концертов, кинопоказов, литературно-поэтических вечеров, творческих акций и флешмобов.

Программа дополнена онлайн-викториной «Знание.Игра» о культуре, истории и традициях народов России, а также онлайн-флешмобом «Россия – семья семей», в котором семьи из разных регионов поделятся традициями и произнесут фразу «Россия – семья семей» на родном языке.

Марафон организован при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодежи, Национального центра «Россия», Дома народов России, Федерального агентства по делам национальностей и Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.