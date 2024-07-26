Татарстан отправил 75 тонн стройматериалов в Лисичанск и Рубежное

Лаишевский район Татарстана доставил крупную партию гуманитарной помощи в города Луганской Народной Республики. Три грузовика привезли 75 тонн шифера для восстановления жилых домов в Лисичанске и Рубежном.

Груз сопровождал руководитель аппарата Совета Лаишевского района Рамил Гарифуллин. Его встретил куратор от Татарстана в ЛНР Фаниль Аглиуллин.

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«В Лисичанск и Рубежное активно возвращаются жители. Шифер крайне необходим для ремонта частных домов. Это поможет людям быстрее вернуться к нормальной жизни», – отметил Фаниль Аглиуллин.

Эта помощь – часть программы поддержки, которую Татарстан оказывает городам Луганской Народной Республики.