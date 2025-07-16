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ЛНР и Татарстан 16 июля 2025 09:25

Татарстан отправил 20 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

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Татарстан отправил 20 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана подготовило очередную партию гуманитарной помощи, которая уже доставлена из Казани в Лисичанск и Рубежное.

В составе груза – кухонное оборудование для организации горячего питания, столы и стулья, стеллажи, батареи, кондиционеры, светильники, холодильники. Общий вес составил 20 тонн.

«Груз был сформирован на основе потребностей от курирующего Лисичанск и Рубежное вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина. В ближайшие месяцы мы планируем направить еще три фуры со строительными материалами», – отметил министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.

#Лисичанск #гуманитарная помощь #ЛНР и Татарстан
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