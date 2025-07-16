Татарстан отправил 20 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана подготовило очередную партию гуманитарной помощи, которая уже доставлена из Казани в Лисичанск и Рубежное.

В составе груза – кухонное оборудование для организации горячего питания, столы и стулья, стеллажи, батареи, кондиционеры, светильники, холодильники. Общий вес составил 20 тонн.

«Груз был сформирован на основе потребностей от курирующего Лисичанск и Рубежное вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина. В ближайшие месяцы мы планируем направить еще три фуры со строительными материалами», – отметил министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.