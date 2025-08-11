Татарстан отправил 140 тонн гуманитарки подшефным городам к Дню знаний

Из Татарстана в Лисичанск и Рубежное сегодня отправили очередную партию гуманитарной помощи на сумму около 16 млн рублей. В мероприятии принял участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Очередной груз помощи участникам СВО, очередной груз, который запросили наши дружественные города по подготовке к новому учебному году. 12 районов нашей республики быстро собрали то, что мы хотели отправить в Рубежное и Лисичанск», – сказал он.

По его словам, в состав груза входят чистая питьевая вода, одежда, стройматериалы, несколько автомобилей и беспилотников для участников СВО и большое количество учебных принадлежностей для детей подшефных Татарстану городов.

Отметим, что общий вес перевозимого гуманитарного груза составляет около 140 тонн и примерно половину занимают учебные принадлежности для детей, которые готовятся к новому учебному году. По словам депутата Госдумы РФ Татьяны Ларионовой, груз позволит полностью подготовить к школе всех учащихся Лисичанска и Рубежного.

«Мы традиционно отправляем такой груз в 10-х числах августа, чтобы к 1 сентября все было доставлено и все дети были спокойны – учебный год начнется, как во всей стране, вовремя, и каждый ребенок пойдет обеспеченным», – сказала Ларионова.

Большой вклад в подготовку груза к отправке внесли ребята из «Молодой гвардии». На протяжении двух недель они собирали около 2 тыс. рюкзаков со всеми необходимыми учебными принадлежностями для школьников Лисичанска и Рубежного.

Отправку груза организовали при поддержке партии «Единая Россия». Это уже 32-й раз, когда татарстанское отделение партии отправляет гуманитарную помощь.