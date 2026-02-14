Татарстан отметит 37-ю годовщину вывода войск из Афганистана

Мероприятия ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, пройдут в Татарстане 15 февраля. Об этом сообщили в республиканском Министерстве по делам молодежи.

Центральным событием станет митинг и церемония возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам «После боя» у Парка Победы в Казани. Начало – в 10:00.

В этом году отмечается 37-я годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В преддверии памятной даты в городах и районах республики проходят уроки мужества, встречи с ветеранами и патриотические акции. Так, в КНИТУ-КАИ состоялся показ фильма «Последний бой Ильшата Гарайханова», а в Зеленодольском районе прошел музыкальный конкурс «Солдат войны не выбирает».

Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Владислав Усанов отметил, что за 37 лет самые молодые участники тех боевых действий уже перешагнули 55-летний рубеж. По его словам, сегодня ветераны должны становиться наставниками для молодежи XXI века и передавать не только память о подвигах солдат, но и готовность защищать страну.

Он добавил, что в республике эта работа ведется системно: от лагеря «Аврора – Юный спецназовец» для детей погибших военнослужащих до республиканских спартакиад и встреч с ветеранами СВО. Также Усанов подчеркнул, что важно сохранять историческую память и чтить тех, кто отдал жизнь за Отечество.

В мероприятиях 15 февраля примут участие ветераны боевых действий в Афганистане и специальной военной операции, члены семей погибших, активисты Юнармии, Молодой Гвардии Единой России и волонтерских объединений Казани.