Татарстан отметили в числе передовых регионов по внедрению программ развития БПЛА

Накануне во время рабочей поездки в Ульяновскую область полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов власти под председательством координатора Евгения Люлина. Основной вопрос касался развития в ПФО беспилотных авиационных систем.

Татарстан был отмечен в числе передовых регионов по внедрению программ развития беспилотной авиации. В прошлом году в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» Университет Иннополис был отобран, как образовательный центр по этому направлению. В школах республики открываются специализированные классы, кружки и секции.

Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем.

Сегодня на территории ПФО функционируют десятки организаций в сфере проектирования и производства БАС гражданского назначения. В регионах округа уже реализуются или находятся в высокой степени готовности проекты по импортозамещению уникальных комплектующих и созданию новых технологий для БАС.

В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в округе открыт крупный научно-производственный центр в Самарской области, идет работа в этом направлении в Мордовии, Татарстане и Нижегородской области. Также в рамках нацпроекта во все регионы округа осуществляется поставка беспилотных авиационных систем для патрулирования лесов.

По данным Минпромторга России, сегодня наибольший спрос на новые разработки моделей беспилотных летательных аппаратов в агропромышленном комплексе. Использование агродронов позволяет экономить время на разных этапах производства, например, можно оперативно организовать аэрофотосъемку полей, а также распылять химикаты, что сводит к минимуму контакт людей с вредными веществами.

Прогнозируется большой спрос на модели БАС для мониторинга несанкционированных свалок, линий электропередач; на дроны для перевозки малогабаритных грузов.

Игорь Комаров подчеркнул, что использование дронов снизит затраты на такую доставку более чем в два раза, а время доставки сократится более чем в шесть раз. Популярными также станут те дроны, которые смогут быть задействованы в поисковых операциях по спасению людей.