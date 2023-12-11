Татарстан отмечен за лидерство в цифровизации систем в сфере закупок

Татарстан отмечен грамотой за лидирующие позиции в рейтинге цифровизации региональных информсистем в сфере закупок, участие в разработке и внедрении технологий и инноваций в этой области. Награждение состоялось на Итоговой экспертной сессии в Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «РОСТ» в Москве.

На мероприятии заместитель председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов рассказал о том, как в Татарстане проводятся закупки продуктов питания и организации питания. Эта работа была признана лучшей правоприменительной практикой в 2023 году.

«Такие мероприятия — это не только место, где предоставляет возможность заявить о практике, которая успешно реализуется в Республике Татарстан, но и площадка на которой рассматривается проблематика реализации законодательства в сфере закупок и принимаются совместные пути решения», — подытожил он.