Татарстан отмечен наградами на Всероссийской премии «СоУчастие» за развитие донорства

3-4 июня 2024 года в Москве состоялось торжественное награждение лауреатов и победителей юбилейной 10-й Всероссийской премии «СоУчастие», посвященной вкладу в развитие донорства крови и костного мозга, сообщили в Минздраве РТ.

В рамках конкурса «Формула донорства» было подано свыше 350 заявок из 65 регионов страны по 9 номинациям. В шорт-лист вошли 90 организаций и частных лиц. Награды получили 109 человек, в том числе 45 победителей и 64 лауреата.

Фото: © Минздрав РТ

Церемония награждения за лучшие проекты по популяризации донорского движения прошла в Малом театре в Москве. В число лидирующих регионов по количеству наград вошла Республика Татарстан, которая четырежды была отмечена со сцены за демонстрацию одних из лучших практик в сфере донорства крови и костного мозга.

Фото: © Минздрав РТ

Центр крови Казани одержал победу в двух номинациях – «Корпоративное партнерство в поддержку донорства» и «Мы работаем для вас. Знак качества». Награды были вручены врачу-трансфузиологу Екатерине Хафизовой.

Также две награды в номинациях «Креативное донорство» и «Добровольцы в донорстве крови» получила казанская АНО «Институт развития донорства «ДонорСерч».