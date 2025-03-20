Татарстан откроет до 150 ИТ-академий в регионах России к 2027 году

К 2027 году Татарстан планирует открыть до 150 ИТ-академий в разных регионах России. Сейчас в действующей академии на базе ИТ-парка в Казани ежегодно обучается более 800 человек. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Как сообщил заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов, проект направлен на распространение передовых методик преподавания программирования и опыт республики в других регионах. Реализация инициативы будет проходить в рамках государственно-частного партнерства.

По данным Минцифры РТ, отрасли не хватает около 10 тысяч специалистов. В академии предлагаются курсы, интенсивы и мастер-классы, направленные на развитие практических навыков. Продолжительность обучения варьируется от 16 до 250 академических часов в зависимости от направления. Программы охватывают подготовку программистов, тестировщиков, разработчиков, системных аналитиков и других специалистов. Для школьников предусмотрено 10 направлений обучения.