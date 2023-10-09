Татарстан освоил бюджетные средства по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 92%

Освоение бюджетных средств Татарстаном по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» достигло 92%. Об этом заявил руководитель Росавтодора Роман Новиков во время рабочей поездки в республику, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«92% освоения бюджетных средств на текущий день – это очень достойный показатель», – сказал глава Федерального дорожного агентства.

В этом году по нацпроекту предусмотрены работы на автодорогах регионального и местного значения общей протяженностью более 400 км. Кроме того, в план включены работы на 31 искусственном сооружении длиной около 2,6 тыс. метров. Часть мероприятий уже завершена.

Новиков отметил, что на территории Татарстана реализуется несколько дорожных проектов по строительству и реконструкции, которые находятся на особом контроле вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.

В частности, реконструкция участков трассы М7 ведется в рамках создания скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Его протяженность в Татарстане составит более 300 км.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На участке М7 от Казани до Елабужского района, с 861 по 987 км, для обеспечения «бесшовного проезда» по четырехполосной дороге предусмотрено строительство 22 надземных пешеходных переходов, которые помогут безопасно пересекать магистраль.

Скоростной маршрут пройдет и по новому направлению – обходу Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км. Это будет четырехполосная дорога, в составе которой построят пять транспортных развязок, 10 мостов, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

Самым масштабным искусственным сооружением на обходе будет мост через Каму длиной 1,3 км. На объекте уже выполнили первый этап надвижки металлоконструкции пролетного строения.

Во время рабочей поездки в Татарстан Роман Новиков оценил реализацию проекта по созданию транспортного коридора Казань – Екатеринбург и провел производственное совещание на одном из участков реконструкции трассы М7 «Волга».

Национальные проекты реализуются в России по поручению Президента РФ Владимира Путина.