Татарстан остается одним из популярных регионов РФ для поездок в новогодние праздники

Татарстан, Кубань и Крым остаются популярными среди туристов для поездок в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора

«Краснодарский край (в первую очередь, конечно, Сочи), Крым, Татарстан, Московская область, Алтай, Ставропольский край, Тюменская область — это наши лидеры, которые на протяжении многих лет показывают наибольший результат», — отметил Уманский.

По его словам, стоимость новогодних туров выросла незначительно — на 5% в среднем, это соответствует инфляционной коррекции.