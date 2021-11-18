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Путешествия и туризм
18 ноября 2021  18:44

Татарстан остается одним из популярных регионов РФ для поездок в новогодние праздники

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Татарстан, Кубань и Крым остаются популярными среди туристов для поездок в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора 

«Краснодарский край (в первую очередь, конечно, Сочи), Крым, Татарстан, Московская область, Алтай, Ставропольский край, Тюменская область — это наши лидеры, которые на протяжении многих лет показывают наибольший результат», — отметил Уманский. 

По его словам, стоимость новогодних туров выросла незначительно — на 5% в среднем, это соответствует инфляционной коррекции.

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