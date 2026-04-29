Татарстан организует отдых для 500 детей из Лисичанска и Рубежного в 2026 году

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Республика Татарстан приступила к реализации ежегодной программы по организации отдыха детей из подшефных городов ЛНР Лисичанск и Рубежное. На первую смену в лагерь «Добрый» Высокогорского района направлены 100 детей.

Как отметил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков, в этом году программа расширена в рамках Года единства народов России и традиционно реализуется при поддержке руководства республики.

«Республика Татарстан реализует ежегодную адресную программу по организации отдыха детей Лисичанска и Рубежного в детских спортивных лагерях республики. Эта работа проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, по решению которого в этом году будет организован отдых для 500 детей», – рассказал вице-премьер РТ.

Запланировано семь смен – одна весенняя и шесть летних. По словам Садыкова, для ребят предусмотрена обширная программа, включающая спортивные и творческие мероприятия, участие в событиях, посвященных Дню Победы, в том числе в Параде Победы, а также в марафоне TIMERMAN и культурных мероприятиях Казани.

«В программе первой смены, которая реализуется при поддержке Члена Общественной палаты РФ от РТ Ольги Павловой, – тренировки и мастер-классы с участием известных легкоатлетов: Гульнары Галкиной-Самитовой, первой в истории олимпийской чемпионки в беге на 3000 метров с препятствиями, и Антона Галкина, мастера спорта России международного класса», – добавил заместитель Премьер-министра РТ.