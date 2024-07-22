Татарстан организовал тренировочный сбор для команды по пулевой стрельбе из ЛНР

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С 25 июля по 3 августа в Казани пройдет первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет. В нем примет участие команда из Луганской народной республики. Ребята уже начали учебно-тренировочный сбор на базе комплекса «Динамо» в столице Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала координатор федерального проекта «Детский спорт» в Татарстане, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

«Мы рады приветствовать в Татарстане спортсменов из ЛНР. Год назад Президентом нашей страны Владимиром Путиным был подписан федеральный закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта. На этих территориях живут очень талантливые люди. Мы будем делать все, чтобы эти ребята развивались, выступали, показывали свои способности и таланты», – добавила она.

Павлова напомнила, что в прошлом году Татарстан посещала и команда по следж-хоккею и хоккею с шайбой из ЛНР. Для них здесь были проведены мастер-классы. Также они выступили на соревнованиях. Очень большую помощь оказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Евгений Варакин, который в то время отвечал отвечал за работу в Лисичанске.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всего для участия в грядущем первенстве по пулевой стрельбе в Казань съедутся свыше 450 спортсменов со всей страны. Среди них будет 20 представителей Татарстана, сообщил президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Сергей Демин.

«Приедут очень много молодых спортсменов. Впервые выступит команда ЛНР. Мы предложили им свои услуги по проведению небольшого тренировочного сбора в Татарстане. Очень важно дать ребятам потренироваться на современном оборудовании, чтобы они могли достойно выступить», – отметил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из ЛНР для тренировочных сборов и участия в первенстве прибыли семь юных спортсменов вместе с тренером. Они попробуют свои силы в дисциплинах, связанных с пневматическим оружием, пояснила тренер команды Ирина Муза.

«Казань – прекрасный город. Самое главное, что ребятам дали возможность провести сборы. Они еще ни разу не участвовали в тренировках такого уровня, тем более рядом с казанскими стрелками. Они могут посмотреть, как ведут себя именитые спортсмены, что-то перенимают для себя. Наши дети очень довольны», – заявила она.

При этом ребята остались впечатлены самим городом и самой республикой. Они уже успели проехаться по Казани и посетить несколько достопримечательностей и спортивные объекты, которые особенно запомнились как юным спортсменам, так и тренеру.