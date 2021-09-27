Татарстан организовал контейнерные перевозки до Санкт-Петербурга

Запущено регулярное движение контейнерных поездов по маршруту: порт Санкт-Петербург-Татарстан — порт Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощника Президента РТ Фарида Абдулганиева.

«Произошло важное для республики событие. Татарстан впервые стал включен в единую международную сеть грузовых контейнерных перевозок», — цитирует Абдулганиева пресс-служба.

Первый поезд, сформированный в Татарстане, состоял из 57 контейнеров по 40 футов с татарстанскими экспортными товарами. С помощью портовых кранов они были доставлены на морской контейнеровоз компании Maersk и отправлены зарубежным заказчикам.

Поезда будут ходить по маршруту Татарстан — Санкт-Петербург и обратно каждую неделю.

«В дальнейшем мы планируем запустить контейнерные поезда в Татарстан и обратно из портов Новороссийск и Находка. Также прорабатываются прямые железнодорожные отправки товаров между Китаем и Татарстаном. Это даст возможность как импортерам, так и экспортерам из Татарстана выходить на глобальные рынки по максимально эффективным маршрутам, улучшит их логистику и снизит транспортные издержки», — цитирует генерального директора «Maersk Восточная Европа» Жолта Катону пресс-служба.

Советник Аппарата Президента РТ Алексей Судаков сообщил, что с помощью контейнерных перевозок повысится конкурентоспособность предприятий Татарстана за счет существенного снижения транспортных затрат. По его словам, экономия на логистике у предприятий может достигать 10-15%.

«В перспективе 1-2 года потенциал спроса на контейнерные перевозки в Татарстане я оцениваю примерно в 1,6 тыс. 40-футовых контейнеров в месяц, то есть 6 контейнерных поездов в неделю. Это порядка 20 тыс. контейнеров в год», — оценил объем грузоперевозок Судаков.

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