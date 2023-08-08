Татарстан окажет поддержку новому главе Лисичанска в восстановлении мирной жизни в городе

В подшефном Татарстану Лисичанске на должность исполняющего обязанности главы города руководством Луганской Народной Республики был назначен Эдуард Сахненко, сообщили в администрации Лисичанска.

Совместно с Татарстаном, уроженцу лисичанская предстоит восстанавливать мирную жизнь в родном городе.

Фото: © администрация Лисичанска

Как отметил Эдуард Сахненко, он знает о волнующих население проблема не понаслышке. Прежде он работал директором крупнейшей в регионе шахты имени Мельникова и с начала СВО оставался в городе, в том числе в момент ожесточенных боев за его освобождение.

Фото: © администрация Лисичанска

Новый руководитель Лисичанска вместе с куратором, вице-премьером РТ Евгением Варакиным, провел первое рабочее совещание с Аппаратом и руководителями ключевых структур города. На совещании были обозначены первостепенные задачи по решению проблем и вопросов, которые связаны с восстановлением инфраструктуры и жизнедеятельности новой территории РФ.