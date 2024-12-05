Татарстан оказался в тройке регионов с наибольшим ростом цен на бензин

Татарстан оказался среди регионов, где за неделю с 26 ноября по 2 декабря больше всего выросла стоимость бензина. В среднем повышение составило 1,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

В целом по стране средние потребительские цены на топливо увеличились на 22 копейки — до 59,87 рубля за литр, дизельного топлива на 28 копеек — до 59,71 рубля. Подорожание отмечено в 74 регионах. Наибольшие изменения, помимо РТ, отмечены в Севастополе — +1,3% и Дагестане — +1%.

По данным статистического ведомства, средняя стоимость бензина марки АИ-92 за указанную неделю увеличилась на 23 копейки — до 54,55 рубля за литр, на марку АИ-95 на 20 копеек — до 59,71 рубля и АИ-98 на 28 копеек — до 81,45 рубля за литр.