Татарстан оказался в топ-10 регионов России по индексу рынка труда

Татарстан занял шестое место в рейтинге российских регионов — лидеров на рынке труда за 2020 год, набрав 72,3 балла из 100 возможных. Исследование было подготовлено РИА Новости.

Как сообщает издание, список возглавили Москва с 96,5 балла, Санкт-Петербург — 92,7 балла и Подмосковье — 83,2. Помимо них, в пятерку вошли Ханты-Мансийский автономный округ — 78,2 балла и Тюменская область, набравшая 72,6. Нижние строчки рейтинга заняли республики Северного Кавказа и Тува — менее 15 баллов у каждой.

За основу исследования были взяты ключевые показатели рынка труда, в том числе уровень зарплат, занятость, условия работы и емкость рынка. Это позволило вычислить не только уровень занятости населения региона, но и степень привлекательности субъекта в глазах того или иного работника.

Специалисты отметили, что пандемия негативно сказалась на рынке труда, особенно это отмечалось в росте уровня безработицы. «Однако предпринятые государством меры поддержки и постепенное снятие карантинных ограничений позволили не допустить катастрофических последствий», — добавили аналитики.

Так, в регионах, оказавшихся на вершине рейтинга, отмечается высокий уровень социально-экономического развития, в том числе низкий уровень безработицы, высокие зарплаты и большая емкость рынка труда.