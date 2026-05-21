Татарстан оказался в пятерке лидеров конкурса «Знаешь?Научи!»

В России подвели итоги V сезона конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!», в котором школьники создают авторские ролики при поддержке наставников. В проекте приняли участие более 2 тыс. школьников из 82 регионов страны, 162 участника вышли в полуфинал.

Организаторы отмечают, что конкурс направлен на развитие интереса детей и подростков к науке и современным технологиям. Победителей определяло жюри, в состав которого вошли государственные деятели, ученые и представители партнерских организаций. Торжественная церемония награждения состоится 28 мая в Киностудии имени М. Горького.

Партнерами спецноминаций «Лучший наставник» и «Лучшая школа» в этом сезоне выступили Российский университет дружбы народов (РУДН) и Фонд «Вызов». Звание лучшего наставника получил учитель литературы московской школы №1557 Федор Павлов, для которого участие в проекте стало дебютным. Под его руководством школьники направили наибольшее количество видеоработ.

«РУДН поддерживает конкурс «Знаешь?Научи!» как важную площадку для развития талантливых и мотивированных школьников, интересующихся наукой и современными технологиями. В этом году университет включил конкурс в перечень индивидуальных достижений при поступлении. Победители всех номинаций смогут получить дополнительно 5 баллов к результатам ЕГЭ, а призеры – 3 балла. Эти достижения уже смогут использовать абитуриенты текущего года, при этом начисленные баллы будут учитываться при поступлении в РУДН в течение двух лет. Кроме того, Федор Павлов, признанный лучшим наставником, получит сертификат на прохождение программы дополнительного профессионального образования», – рассказал ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Олег Ястребов.

По итогам сезона Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов по числу присланных видеоработ. Рейтинг возглавила Москва, далее следуют Ставропольский край, Московская область и Санкт-Петербург.

В конкурсе приняли участие школьники от 6 до 18 лет. Победителем в номинации «Лучшая школа» стала московская школа №338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.