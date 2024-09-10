Татарстан оказался в лидерах по импортозамещению ПО информсистем

Татарстан, Сахалинская область и Кабардино-Балкария стали лидерами среди регионов России по импортозамещению программного обеспечения информационных систем. Об этом со ссылкой на близкий к аппарату Правительства источник сообщает ТАСС.

«Свыше 40% региональных информационных систем заместили все компоненты на отечественные в своих информационных системах», — подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, также замещено порядка 90% систем критической информационной инфраструктуры в регионах. Это в том числе связано с тем, что с нового года иностранное ПО попадает под запрет для использования в госинформсистемах.

Чаще всего в регионах заменяют антивирусы, межсетевые экраны и средства хранения данных. Меньше всего заместили серверное программное обеспечение, среды разработки и операционные системы