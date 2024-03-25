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Татарстан оказался среди регионов с самым большим ростом провинциальных зарплат
По итогам 2023 года Татарстан занял 13-е место в рейтинге российских регионов по уровню провинциальных зарплат и оказался среди лидеров по темпу их роста. Соответствующую инфографику подготовило РИА Новости.
Так, средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах республики за отчетный период составила 59,2 тыс. рублей, а ее отношение к стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 3,25.
Среди регионов с существенной динамикой роста зарплат – Бурятия (в номинальном выражении рост на 26%), Камчатский край (+22,5%), Татарстан (+22,4%), Алтай (+20,5%), Смоленская (+20,1%) и Брянская (+20,1%) области.
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