Татарстан оказался среди регионов с самым большим ростом провинциальных зарплат

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По итогам 2023 года Татарстан занял 13-е место в рейтинге российских регионов по уровню провинциальных зарплат и оказался среди лидеров по темпу их роста. Соответствующую инфографику подготовило РИА Новости.

Так, средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах республики за отчетный период составила 59,2 тыс. рублей, а ее отношение к стоимости фиксированного набора товаров и услуг – 3,25.

Среди регионов с существенной динамикой роста зарплат – Бурятия (в номинальном выражении рост на 26%), Камчатский край (+22,5%), Татарстан (+22,4%), Алтай (+20,5%), Смоленская (+20,1%) и Брянская (+20,1%) области.