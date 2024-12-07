Татарстан оказался среди регионов, где накрыть новогодний стол дешевле всего

В Татарстане накрыть стол на Новый год обойдется в 7,2 тыс. рублей. Это один самых низких ценников по сравнению с другими регионами России. Дешевле новогодние блюда «встанут» только в Мордовии и Удмуртии (7,1 тыс. рублей в обоих республиках), пишет РИА «Новости».

В целом в сумму от 7 до 8 тыс. рублей уложатся жители 18 регионов. Среди них: Челябинская область и Дагестан - 7,9 тыс. рублей.

В 55 российских регионах России продукты к Новому году обойдутся от 8 до 10 тыс. рублей. К таким относятся Московская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и Калининградская области, а также Пермский и Алтайский края.

А в 10 регионах страны жители потратят на новогодний стол более 10 тыс. рублей. В их числе Хабаровских край (10,3 тыс.), Москва (10,5 тыс.), Магаданская область (12,6 тыс. рублей), Камчатка (13,2 тыс.). Дороже всего застолье обойдется на Камчатке (16 тыс.).

В среднем же по России стоимость блюд для новогоднего стола составляет 9,1 тыс. рублей.