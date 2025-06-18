Татарстан оказался рядом с красной зоной по уровню мошенничества с ОСАГО

Республика Татарстан оказалась рядом с красной зоной по показателю «недобросовестных действий» с ОСАГО. Такой вывод следует из мониторинга региональных рисков в сфере обязательного автомобильного страхования Центробанка.

Отмечается, что на 1 апреля к красной зоне отнесены три субъекта России — Ингушетия, Дагестан и Новосибирская область. С уровнем риска 3,0—4,5 балла к ним приблизились республики Татарстан и Северная Осетия — Алания, Челябинская, Ульяновская и Липецкая области, Хабаровский и Приморский края, а также Карачаево-Черкесская и Чеченская республики.

Из зеленой зоны в желтую переместились Республика Марий Эл, Смоленская, Курганская и Костромская области, Алтайский край. При этом уровень рисков недобросовестных действий снизился на 1–2,5 балла в Дагестане, Бурятии, Адыгее, Чечне и Карачаево-Черкесии, а также в Забайкальском крае и Московской области.