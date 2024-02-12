Татарстан оказался на 5-м месте в рейтинге регионов России по качеству жизни

Татарстан остался в топ-5 российских регионов по качеству жизни по итогам 2023 года. Рейтинг составило РИА Новости.

Республика уступила Краснодарскому краю свое 4-е место, на котором была годом ранее, и сместилась на 5-е место. При этом если в 2022-м рейтинговый индекс составлял 72,113, то в 2023-м он увеличился до 73,757.

В целом качество жизни выросло в большинстве российских регионов (85 из 89). Снижение произошло в Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях. Первые три строчки, как и годом ранее, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.