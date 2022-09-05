Татарстан стал 26-м среди регионов по доле расходов жителей на ЖКХ

Республика Татарстан заняла 26-е место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКХ в 2021 году. Список составлен экспертами РИА Новости.

В Татарстане среднестатистическая семья в прошлом году тратила на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива 9,6% от общего объема своих трат. За год расходы на эти цели в республике увеличились на 0,4%. По оценке аналитиков, они составляли 4643 рубля в месяц.

Наиболее высокой доля затрат на ЖКХ в потребительских расходах оказалась в Камчатском крае (14,2%), Республике Карелия и Магаданской области (по 13,0%).

Наиболее низкая доля соответствующих трат зафиксирована в республиках Дагестан (5,6%) и Ингушетия (5,9%), а также в городе Севастополе (7,0%).

В среднем по стране траты на ЖКУ и топливо в прошлом году составляли 10,4% расходов средней семьи. Они сократились на 0,1% и равнялись 5523 рублям в месяц.

При этом меньше всего платили за ЖКХ в Республике Калмыкия — 3256 рублей в месяц. Дороже всего обходились жилищно-коммунальные услуги жителям Москвы — их ежемесячные траты составляли 10 366 рублей.

По мнению специалистов, различия между регионами по доле расходов на ЖКХ обусловлены величиной тарифов, уровнем совокупных потребительских трат семей и объемом потребления услуг. Они предполагают, что затраты не должны существенно увеличиться, так как традиционный рост тарифов с 1 июля «был заметно ниже инфляции».