Татарстан оказался на 13-м месте среди регионов по закредитованности населения

Татарстан оказался на 13-м месте среди российских регионов по уровню закредитованности населения. Об этом говорят данные исследования, проведенного РИА Новости.

Так, соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты на начало 2024 года в РТ составило 76,8%, а объем задолженности в банках на одного татарстанца в среднем составляет более 495 тысяч рублей — эта сумма за год выросла на 118,2 тысячи рублей.

Лидерами антирейтинга в начале текущего года стали Тыва, где соотношение долга и зарплаты достигло 149,4%, а средняя сумма обязательств перед банками выросла сразу на 340,2 тысячи рублей, до 892,6 тысячи, Калмыкия — 133,9%, рост на 158 тысяч соответственно, до 569,2 тысячи рублей, Тюменская область — 91,7%, 155,5 тысячи рублей, до 671,9 тысячи.

Первый показатель — кредиты к зарплате — на уровне менее 50% держится всего в 10 регионах. При этом наименьшая закредитованность населения отмечается в Ингушетии — 14,9%, Крыму — 29,5% и Чечне — 30,1%. Размер долга на одного жителя здесь в среднем составляет 56,1 тысячи, 143,9 тысячи и 119,5 тысячи рублей соответственно.

Согласно сводным данным, средняя сумма долга на одного россиянина в 2024 году составляет 439 тысяч рублей, что составляет порядка 57% от его зарплаты. За год эта сумма выросла на 83,7 тысяч рублей. В подсчете не принимали участие новые субъекты Федерации.