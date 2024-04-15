Татарстан оказался на 10-м месте в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса

Татарстан оказался на 10-м месте в рейтинге российских регионов по росту потребительского спроса в 2023 году. Показатель увеличился на 10,2%, следует из инфографика, составленного РИА Новости.

В целом потребительский спрос вырос почти во всех российских регионах, помимо Брянской области и Ненецкого автономного округа. Лидерами рейтинга стали Ингушетия и Тюменская область. Средний показатель по стране — 6,2%.

Экономика страны в 2023 году характеризовалась ростом ключевых макропоказателей, что, в частности, отразилось и на потребительском спросе. Позитивная динамика обусловлена быстрым ростом зарплат и занятости, кредитованием. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше (в Татарстане среднедушевые потребительские траты составили 38,9 тыс.), но в некоторых регионах рост цен «съел» эффект от увеличения трат, и в реальности спрос вырос слабо или даже снизился.

В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Основной прирост обеспечила розничная торговля (+6,4% за год), хотя сектор общественного питания показал еще более высокую динамику (+12,3%), но его вес в суммарных потребительских расходах по-прежнему не высок, из-за чего вклад в общий спрос небольшой.